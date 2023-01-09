Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:07, 9 января 2023Мир

В Британии признали потерю желания помогать Киеву

Экс-глава генштаба Британии Даннат признал, что Лондон теряет желание помогать Киеву

Фото: David Moir / Reuters

Правительство Великобритании теряет желание помогать Киеву, об этом свидетельствует молчание Лондона о поставках Украине бронетехники и танков. Об этом бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат написал в статье для газеты Telegraph.

Даннат отметил, что ресурсы для предоставления Украине подобной техники у Британии весьма ограничены. По его словам, боевые танки Challenger остро нуждаются в обновлении, также как и боевые машины пехоты (БМП) Warrior.

В начале января ряд стран объявили о поставках Украине наступательной бронетехники: США отправят боевые машины пехоты (БМП) Bradley модификации M2A2, Германия — БМП Marder, Франция — бронеавтомобили AMX-10RC. Министр экономики ФРГ Хабек также допустил в будущем поставку Украине боевых танков Leopard.

Прежде страны Запада не передавали Киеву собственную наступательную бронетехнику, ограничиваясь помощью в снабжении танками и бронемашинами советской разработки со всего мира, а также бронетранспортерами, артиллерийскими установками и комплексами противовоздушной обороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США запретили Украине применять оружие для ударов вглубь России
В Британии признали потерю желания помогать Киеву
Президент Бразилии объявил о возвращении в столицу после протестов
Зеленский «покорил» Голливуд после поездки в США
Нутрициолог оценил пользу консервированной рыбы
Байден прокомментировал беспорядки в Бразилии
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат
Зеленский рассказал о переброске подкреплений ВСУ
Полиция освободила все захваченные протестующими здания в столице Бразилии
В Совфеде прокомментировали слова Медведева о правилах военного времени
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.