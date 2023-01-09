В Британии признали потерю желания помогать Киеву

Экс-глава генштаба Британии Даннат признал, что Лондон теряет желание помогать Киеву

Правительство Великобритании теряет желание помогать Киеву, об этом свидетельствует молчание Лондона о поставках Украине бронетехники и танков. Об этом бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат написал в статье для газеты Telegraph.

Даннат отметил, что ресурсы для предоставления Украине подобной техники у Британии весьма ограничены. По его словам, боевые танки Challenger остро нуждаются в обновлении, также как и боевые машины пехоты (БМП) Warrior.

В начале января ряд стран объявили о поставках Украине наступательной бронетехники: США отправят боевые машины пехоты (БМП) Bradley модификации M2A2, Германия — БМП Marder, Франция — бронеавтомобили AMX-10RC. Министр экономики ФРГ Хабек также допустил в будущем поставку Украине боевых танков Leopard.

Прежде страны Запада не передавали Киеву собственную наступательную бронетехнику, ограничиваясь помощью в снабжении танками и бронемашинами советской разработки со всего мира, а также бронетранспортерами, артиллерийскими установками и комплексами противовоздушной обороны.