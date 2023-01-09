Названы города с наибольшим ростом цен на жилье во второй половине 2022 года

Urbanus.ru и bnMAP.pro: с июля по декабрь цены на жилье сильнее всего выросли в Самаре

Во второй половине 2022 года цены на жилье в городах-миллионниках России сильнее всего выросли в Самаре. Положительная динамика показателя за период с июля по декабрь там в среднем составила 13,8 процента, сообщили «Ленте.ру» эксперты Urbanus.ru совместно с аналитиками bnMAP.pro.

Специалисты связали рост цен на недвижимость в Самаре с дефицитом новых предложений в центре — Октябрьском, Железнодорожном и Самарском районах. Вторым городом по динамике цен на квадратный метр во втором полугодии 2022-го эксперты назвали Омск с увеличением показателя на 8,7 процента. Причиной роста стоимости жилья там стал выход на рынок на рынок новых игроков (Dogma, «Брусника», группа «Эталон»), придавший ему дополнительный стимул. Замкнул тройку крупных городов страны с наибольшим ростом цен на недвижимость Красноярск — там параметр увеличился на 7,5 процента.

В Москве и Санкт-Петербурге стоимость жилья выросла незначительно. За период с июля по декабрь «квадрат» в старых границах столицы подорожал на 1,6 процента, а в новых округах — на 0,9 процента. В Петербурге цены увеличились на 0,8 процента. Эксперты отметили, что в некоторых городах-миллионниках стоимость жилья за полгода не изменилась, либо уменьшилась. В числе городов, где цены за полгода не изменились, оказались Новосибирск и Воронеж. В Нижнем Новгороде и Екатеринбурге стоимость квадратного метра за шесть месяцев упала в пределах одного процента, в Ростове-на-Дону — на 1,7 процента, а в Челябинске — на 2,4 процента.

В январе директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев предрек вторичному жилью в России скидки из-за снижения числа покупателей. По его словам, в феврале спрос на рынке смогут подогреть покупатели с материнским капиталом, которые могут начать проявлять активность после очередной его индексации.