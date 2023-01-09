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16:01, 9 января 2023Россия

В России оценили планы ВСУ по форсированию Днепра

Аналитик Леонков назвал самоубийственной операцией планы ВСУ по форсированию Днепра

Фото:: Shutterstock

Планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по форсированию Днепра, особенно в районе Запорожья, можно назвать сложным техническим решением. Такую оценку возможному развитию событий в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал военный аналитик Алексей Леонков.

По его мнению, в указанном районе хорошо работает разведка ВС России и любое проникновение противника не останется незамеченным — произойдет его уничтожение посредством работы артиллерии, минометов и авиации.

«Пока они будут находиться на водной поверхности, форсируя реку, они будут являться удобными мишенями. В огневом воздействии на них мы имеем превосходство. (...) Поэтому форсирование Днепра — это самоубийственная операция для них», — заключил эксперт.

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9 января глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Он обратил внимание на то, что в последнее время Днепр резко обмелел, что, на его взгляд, косвенно подтверждает подготовку ВСУ к форсированию реки. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская атомная электростанция, предположил Рогов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 9 ноября 2022 года приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего силами специальной военной операции Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.

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Варвара Кошечкина
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