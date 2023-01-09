Аренде жилья в Москве спрогнозировали подорожание

Риелтор Летенков: аренда жилья в Москве летом подорожает на 5-10 процентов

Арендные ставки на жилье повысятся к лету на 5–10 процентов. Такое развитие событий спрогнозировал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, сообщает «Российская газета».

На данный момент средняя ставка за аренду однокомнатной квартиры в столице находится на уровне 26–35 тысяч рублей в месяц. За двухкомнатную квартиру в среднем просят от 38 до 50 тысяч рублей. Однако в летние месяцы показатель может вырасти.

По словам эксперта, некоторые собственники, которые тщательно подходят к выбору жильцов, вынуждены снижать стоимость аренды. Иногда скидки доходят до 10 процентов. При этом другие владельцы не задумываются о квартиросъемщиках и повышают стоимость аренды.

В декабре в компании «Инком-Недвижимость» выяснили, что самая дешевая квартира в Москве для аренды находилась в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выхино» в районе Вешняки. Ее можно было снять за 25 тысяч рублей в месяц.