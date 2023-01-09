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14:35, 9 января 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинской ДРГ на купянском направлении

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России уничтожили ДРГ ВСУ на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщил официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его сообщению, общее число потерь ВСУ на этом направлении составило более 50 человек.

Кроме того, по словам представителя МО, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили и несколько единиц техники ВСУ. «Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили (...) две боевые машины пехоты и три автомобиля», — заявил Конашенков.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Луганской народной республики. Конашенков уточнил, что ДРГ противника была ликвидирована в районе населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Дибровка.

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Марк Леонов
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