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13:47, 26 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило об уничтожении диверсионной группы ВСУ в ЛНР

Спикер Минобороны Конашенков заявил об уничтожении ДРГ и еще 30 солдат ВСУ в ЛНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, общее число потерь ВСУ на этом участке спецоперации составило более 30 солдат.

Конашенков уточнил, что ДРГ противника была уничтожена в районе населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Дибровка. Также он добавил, что в этом районе ВСУ потеряли несколько единиц техники — две боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее Министерство обороны России показало видео боевых тренировок парашютно-десантных подразделений в тылу зоны проведения специальной военной операции. На кадрах с учений показано в том числе ведение стрельбы из боевых машин.

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Марк Леонов
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