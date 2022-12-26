Минобороны сообщило об уничтожении диверсионной группы ВСУ в ЛНР

Спикер Минобороны Конашенков заявил об уничтожении ДРГ и еще 30 солдат ВСУ в ЛНР

Вооруженные силы России уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, общее число потерь ВСУ на этом участке спецоперации составило более 30 солдат.

Конашенков уточнил, что ДРГ противника была уничтожена в районе населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Дибровка. Также он добавил, что в этом районе ВСУ потеряли несколько единиц техники — две боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее Министерство обороны России показало видео боевых тренировок парашютно-десантных подразделений в тылу зоны проведения специальной военной операции. На кадрах с учений показано в том числе ведение стрельбы из боевых машин.