Минобороны сообщило об уничтожении диверсионной группы ВСУ в ЛНР
Вооруженные силы России уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, общее число потерь ВСУ на этом участке спецоперации составило более 30 солдат.
Конашенков уточнил, что ДРГ противника была уничтожена в районе населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Дибровка. Также он добавил, что в этом районе ВСУ потеряли несколько единиц техники — две боевые бронированные машины и два пикапа.
Ранее Министерство обороны России показало видео боевых тренировок парашютно-десантных подразделений в тылу зоны проведения специальной военной операции. На кадрах с учений показано в том числе ведение стрельбы из боевых машин.