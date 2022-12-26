Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 26 декабря 2022Россия

Минобороны показало работу десантников в тылу спецоперации

Минобороны опубликовало видео тренировки десантников в тыловой зоне СВО

Министерство обороны России показало видео боевых тренировок парашютно-десантных подразделений в тылу зоны проведения специальной военной операции (СВО). Кадры с полигона ведомство опубликовало в Telegram.

Согласно сообщению министерства, в данной зоне обучаются две роты. Военные отрабатывают тактические действия по преодолению минных заграждений, а также тренируют навык отражения огневой атаки.

Министерство отмечает, что военнослужащие отрабатывают задачи при огневой поддержке боевых машин и противопехотного автоматического гранатометного комплекса АГС-30. На кадрах с учений показано в том числе ведение стрельбы из боевых машин.

Ранее Минобороны России показало видео работы мобилизованных россиян и добровольцев в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие на видео рассказывают о работе на минометах. Конкретно их состав является поддержкой пехотных взводов. Уточняется, что командир минометного расчета сам является добровольцем с боевым опытом.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Украины по возвращению Крыма
Стало известно о возможной поездке Володина в Иран
Минобороны показало работу десантников в тылу спецоперации
Южная Корея сообщила о вторжении пяти беспилотников КНДР
Собчак описала свой новый дом тремя словами
Путин не станет поздравлять с Новым годом Байдена
Европейские запасы газа стали расти рекордными темпами
Дуэйн «Скала» Джонсон поделился видео с макияжем на лице
Россиянам раскрыли лайфхак для оплаты отечественными картами за рубежом
Мбаппе поставил ПСЖ ультиматум
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.