Минобороны показало работу десантников в тылу спецоперации

Минобороны опубликовало видео тренировки десантников в тыловой зоне СВО

Министерство обороны России показало видео боевых тренировок парашютно-десантных подразделений в тылу зоны проведения специальной военной операции (СВО). Кадры с полигона ведомство опубликовало в Telegram.

Согласно сообщению министерства, в данной зоне обучаются две роты. Военные отрабатывают тактические действия по преодолению минных заграждений, а также тренируют навык отражения огневой атаки.

Министерство отмечает, что военнослужащие отрабатывают задачи при огневой поддержке боевых машин и противопехотного автоматического гранатометного комплекса АГС-30. На кадрах с учений показано в том числе ведение стрельбы из боевых машин.

Ранее Минобороны России показало видео работы мобилизованных россиян и добровольцев в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие на видео рассказывают о работе на минометах. Конкретно их состав является поддержкой пехотных взводов. Уточняется, что командир минометного расчета сам является добровольцем с боевым опытом.