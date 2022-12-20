Минобороны показало работу мобилизованных в зоне спецоперации

Минобороны опубликовало видео работы минометных расчетов мобилизованных в зоне СВО

Минобороны России показало видео работы мобилизованных россиян и добровольцев в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры с места боевых действий публикует официальный Telegram-канал ведомства.

Военнослужащие на видео рассказывают о работе на минометах. Конкретно их состав является поддержкой пехотных взводов. Уточняется, что командир минометного расчета сам является добровольцем с боевым опытом.

«Артиллеристы ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов на дальности до 7 километров», — гласит описание к видео Минобороны.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», которой в зоне специальной военной операции (СВО) управлял расчет из мобилизованных резервистов.

