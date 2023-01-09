На Украине арестовали имущество бывшего министра образования

СБУ сообщила об аресте имущества бывшего министра образования Украины Табачника

Имущество бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, который занимал свой пост при президенте Викторе Януковиче, арестовано. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

«Общая сумма арестованных активов составляет более 2 миллионов долларов. Это прежде всего недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте», — говорится в публикации.

Среди арестованного имущества — половина квартира в исторической части Киева, жилой дом площадью более 600 квадратных метров, земельные участки площадью более пяти гектаров в элитном коттеджном поселке в пригороде украинской столицы и банковский счет на 147 тысяч долларов.

В ноябре 2022 года офис Генпрокурора Украины обвинил Табачника в государственной измене. Его подозревают в сотрудничестве с врио губернатора Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким, а также с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.