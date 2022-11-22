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00:09, 23 ноября 2022Бывший СССР

Бывшего министра образования Украины заподозрили в госизмене

ГП Украины объявила о подозрении в госизмене экс-министру образования Табачнику
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Табачник

Дмитрий Табачник. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Офис Генпрокурора Украины объявил о подозрении в государственной измене бывшему министру образования и науки Дмитрию Табачнику, сообщается на сайте ведомства, передает РИА Новости.

Экс-министра подозревают в том, что он якобы общался в Telegram и сотрудничал с врио губернатора Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким, а также с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что добиваться прекращения конфликта на Украине необходимо дипломатическим путем. Он уточнил, что каждый день ситуация на Украине рушит будущее региона. По словам политика, это негативно сказывается на экономике.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, в свою очередь, отметил, что для мирных переговоров России и Украины отсутствуют минимальные условия.

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Марина Совина
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