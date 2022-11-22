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22:30, 22 ноября 2022Мир

НАТО заявила об отсутствии минимальных условий для переговоров России и Украины

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что для переговоров РФ и Украины нет минимальных условий
СюжетРоссия и НАТО:
Мирча Джоанэ

Мирча Джоанэ. Фото: Janis Laizans/ Reuters

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что для мирных переговоров России и Украины отсутствуют минимальные условия. Его слова приводит румынское агентство Agerpres.

«Позиции столь различны, столь отдалены друг от друга, что сегодня мы не видим условий для минимальной площадки, где можно было бы прийти к началу переговоров», — указал политик.

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По мнению Джоанэ, зимний период приведет к относительному снижению интенсивности боевых действий, однако в настоящее время Организация Североатлантического договора не видит условий для политического урегулирования в краткосрочной перспективе.

Замгенсека пояснил, что союзники поддерживают контакты с Россией, однако никто в рамках альянса не обсуждает ничего от имени Украины. Он добавил, что политических контактов с Москвой у блока нет, однако председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр имел переписку с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым.

Джоанэ указал, что альянс пока не видит «ободряющих сигналов» с российской стороны, но вместе с этим и намерений начать открытое военное противостояние с НАТО. Он отметил необходимость избегать эскалации конфликтов.

В конце октября замгенсека допустил, что Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество. При этом Москве для этого потребуется «играть по правилам Устава ООН».

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Марина Совина
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