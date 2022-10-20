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20:57, 20 октября 2022Мир

Замгенсека НАТО порассуждал о возобновлении сотрудничества России и Европы

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил о возможном возобновлении сотрудничества России и Европы
СюжетРоссия и НАТО:
Мирча Джоанэ

Мирча Джоанэ. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Заместитель генерального секретаря НАТО Марча Джоанэ не исключает, что Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество. При этом Москве для этого потребуется «играть по правилам Устава ООН», заявил он. Цитату приводит РИА Новости.

«Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества. [Это может произойти], когда и если она решит уйти [с Украины], играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок», — порассуждал замгенсека.

Когда Москва соблюдет эти условия, для европейских стран «не будет причин для того, чтобы не пересмотреть» текущее положение вещей в отношениях с ней.

В МИД России ранее заявили, что отношения Москвы со странами Северной Европы «обрушились». Дипломаты считают, что «конфронтационный антироссийский курс препятствует поддержанию политдиалога».

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Виктория Кондратьева
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