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Россия заявила об обрушении отношений со странами Северной Европы

В МИД России заявили о полном обрушении отношений с Северной Европой из-за санкций

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Санкции, которые ввели страны Северной Европы и Прибалтики против России, привели к полному обрушению двусторонних отношений, говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел (МИД), которое выпустили по итогам совещания замглавы МИД Владимира Титова с послами в скандинавских странах и прибалтийских республиках.

«Было констатировано, что их конфронтационный антироссийский курс препятствует поддержанию политдиалога, а присоединение ко всем секторальным и персональным санкциям привело к полному обрушению двусторонних отношений. Заблокированы торгово-экономические и инвестиционные связи, спровоцирован массовый уход компаний с российского рынка, приостановлено взаимодействие в отраслевой, научно- образовательной, культурной и спортивной сферах, развитие приграничного сотрудничества», — сообщили российские дипломаты.

Накануне в МИД сообщили, что рассматривают вопрос о введении виз для украинцев. При этом при принятии решения буду учитывать и гуманитарный фактор.

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Василий Мека
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