Россия рассмотрит вопрос о введении виз для украинцев

МИД России заявил, что рассматривает вопрос о введении виз для граждан Украины

МИД России заявил, что рассматривает вопрос о введении виз для украинцев, сообщает РИА Новости.

РФ при рассмотрении вопроса о визах для украинцев будет принимать во внимание в том числе гуманитарный фактор, передает ТАСС.

«Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», — заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Однако, в министерстве подчеркнули, что ответ Москвы на действия Киева не обязательно будет зеркальным.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что данное решение украинского президента Владимира Зеленского не играет существенной роли в условиях специальной военной операции.