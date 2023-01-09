Раскрыта стоимость самого дорогого тура по России в 2022 году

АТОР: в 2022 году компания россиян купила речной круиз по Енисею за 3,5 миллиона рублей

В 2022 году самой дорогой среди проданных туров и круизов по России стала поездка группы туристов по реке Енисей на теплоходе. Компания россиян заплатила за отдых 3,5 миллиона рублей, данные раскрываются на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что 12-дневный тур проходил с 19 по 30 августа на теплоходе «Максим Горький». Семеро россиян выкупили четыре каюты. По данным аналитиков, на этот же теплоход было куплено еще несколько туров от 1,1 до 3,4 миллиона рублей, однако в рейтинг они не попали. «В ином случае наш рейтинг почти весь состоял бы из енисейских круизов», — заключили эксперты.

Второе место занял авторский пятидневный тур на Алтай для компании из четырех человек. Они заплатили за отдых 3,4 миллиона рублей, получив за такую сумму размещение в пятизвездочном отеле Altay Village Teletskoe и индивидуальную экскурсионную программу.

На третьем месте оказался Сочи, где в августе отдохнула семья из семи человек за 2,3 миллиона рублей. В стоимость входило проживание в двух отелях по очереди, а также индивидуальные трансферы. При этом авиабилеты оплачивались отдельно.

Ранее сообщалось, что единственным регионом России, сохранившим низкие цены на летний отдых, стал Крым.