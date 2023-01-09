Спрогнозировано снижение экспорта российского газа в ЕС в пять раз

Эксперт: экспорт российского трубопроводного газа в ЕС упадет более чем в пять раз

Общий экспорт российского трубопроводного газа в Евросоюз (без учета Сербии) составит в 2023 году около 25 миллиардов кубометров по сравнению со 141 миллиардом в 2021 году, то есть снизится более чем в пять раз. Такой прогноз дал заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в статье, опубликованной информационно-аналитическим центром ИнфоТЭК.

При благоприятных условиях поставки могут вырасти до 60-70 миллиардов кубометров, отметил эксперт. Однако это потребует больших усилий, включая дорогостоящий ремонт хотя бы одной нитки «Северного потока-1» и возвращение к использованию магистрали Ямал — Европа, сказал Белогорьев.

«Более реалистичным выглядит горизонт 40-50 миллиардов кубометров в год. И то неочевидно, что это станет возможным в 2023 году», — подчеркнул он.

По итогам 2022 года европейские страны успешно заместили часть недополученных объемов газа из России — регион рекордно нарастил импорт сжиженного природного газа из других стран. На данный момент Европа практически решила проблему прохождения отопительного сезона и минимизировала последствия энергетического кризиса, который усугубился из-за резкого ограничения поставок газа из России.