Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:35, 9 января 2023Экономика

Спрогнозировано снижение экспорта российского газа в ЕС в пять раз

Эксперт: экспорт российского трубопроводного газа в ЕС упадет более чем в пять раз

Фото: Shutterstock

Общий экспорт российского трубопроводного газа в Евросоюз (без учета Сербии) составит в 2023 году около 25 миллиардов кубометров по сравнению со 141 миллиардом в 2021 году, то есть снизится более чем в пять раз. Такой прогноз дал заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в статье, опубликованной информационно-аналитическим центром ИнфоТЭК.

При благоприятных условиях поставки могут вырасти до 60-70 миллиардов кубометров, отметил эксперт. Однако это потребует больших усилий, включая дорогостоящий ремонт хотя бы одной нитки «Северного потока-1» и возвращение к использованию магистрали Ямал — Европа, сказал Белогорьев.

Котировки TTF1! от TradingView

«Более реалистичным выглядит горизонт 40-50 миллиардов кубометров в год. И то неочевидно, что это станет возможным в 2023 году», — подчеркнул он.

По итогам 2022 года европейские страны успешно заместили часть недополученных объемов газа из России — регион рекордно нарастил импорт сжиженного природного газа из других стран. На данный момент Европа практически решила проблему прохождения отопительного сезона и минимизировала последствия энергетического кризиса, который усугубился из-за резкого ограничения поставок газа из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
ЕС и НАТО усилят военное сотрудничество из-за конфликта на Украине
На Украине подтвердили гибель начштаба спецназа погранслужбы страны
Александр Емельяненко оценил решение Нурмагомедова уйти из MMA
Россиянина задержали за попытку отправить в колонию квадрокоптер с телефонами
Швейцарский Центробанк предупредил о самых больших убытках в истории
Названы города с наибольшим ростом цен на жилье во второй половине 2022 года
В сети удивились переменам во внешности матери невесты после нанесения макияжа
Оплошность туриста при покупке страховки обошлась ему более чем в миллион рублей
На место крушения Ан-2 в НАО направят врачей и спасателей на вездеходах
В ОБСЕ заявили о значительном росте торговли людьми из-за ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.