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07:18, 9 января 2023Интернет и СМИ

В России придумали способ борьбы с фишинговыми сайтами

Генпрокуратура России планирует запустить систему выявления фишинговых сайтов

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В России придумали способ борьбы с фишинговыми сайтами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По информации агентства, в настоящее время Генпрокуратура, Минцифры России и Роскомнадзор планируют запуск автоматической системы выявления фишинговых сайтов. Как отметили в ведомстве, такие ресурсы производят незаконный сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2022 года мошенники украли рекордные объемы средств со счетов клиентов банков — почти четыре миллиарда рублей. Всего зафиксировано 229 757 инцидентов. В общей сложности объем средств, переведенных без согласия россиян, составил 3,973 миллиарда рублей.

Юлия Мискевич
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