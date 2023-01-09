Губернатор извинился перед президентом Бразилии за погромы в столице

Губернатор Роша извинился перед президентом Лулой да Силвой за погромы в столице Бразилии

Губернатор столичного Федерального округа Бразилии Ибанейс Роша извинился перед президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой за погромы, устроенные сторонниками экс-лидера страны Жаира Болсонару. Его видеообращение цитирует ТАСС.

«Хочу обратиться в первую очередь к президенту Луису Инасиу Луле да Силве, чтобы попросить прощения за то, что произошло сегодня в нашем городе», — сказал Роша.

Он назвал недопустимым произошедшее в бразильской столице. По словам губернатора, он до самого конца не верил в то, что эти протесты примут такой масштаб.

Ранее Лула да Силва объявил о возвращении в столицу после протестов, в ходе которых жители разгромили здания парламента, Федерального верховного суда и рабочую резиденцию главы государства. «Я сейчас возвращаюсь в Бразилиа, там посещу три здания, где произошли погромы, и будьте уверены, что подобное больше не повторится», — заявил президент.

Захват здания конгресса Бразилии сторонниками бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару произошел 8 января. Отмечается, что протестующие забрасывали полицию камнями в ответ на применение слезоточивого газа.