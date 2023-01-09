Президент Бразилии объявил о возвращении в столицу после протестов

Президент Бразилии Лула да Силва заявил о возвращении в столицу после протестов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил о возвращении в столицу страны после протестов, в ходе которых жители разгромили здания парламента, Федерального верховного суда и рабочую резиденцию главы государства, передает телеканал Globo.

«Я сейчас возвращаюсь в Бразилиа, там посещу три здания, где произошли погромы, и будьте уверены, что подобное больше не повторится», — заявил Лула да Силва, отвечая на вопрос журналистов. Ранее он совершал рабочую поездку в штат Сан-Паулу.

Бразильский лидер отметил, что власти постараются установить личности тех, кто финансировал протесты — «кто оплатил проезд, проживание и питание всех этих людей». «И они заплатят», — резюмировал глава.

Захват здания конгресса Бразилии сторонниками бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару произошел 8 января. По информации Globo, правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Президент Бразилии уже пообещал наказать протестующих.