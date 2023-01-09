Россиянам рассказали о выгодных способах инвестировать в недвижимость

Этажи: в 2023 году лучше всего зарабатывать на краткосрочных инвестициях в недвижимость

В 2023 году на вторичном рынке недвижимости лучше всего зарабатывать на краткосрочных инвестициях. О выгодных способах вложить средства в жилье россиянам рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, пишут «Известия».

По словам Зайцева, среднерыночные инвестиции потеряли актуальность. «Продолжительный период на рынке недвижимости практически во всех крупных городах достаточно было приобрести ликвидный объект и спустя год-два его можно было продать с доходностью от 15 процентов годовых. Сейчас рынок меняется, а это требует и корректировки подходов к инвестициям», — пояснил он.

Как отметил эксперт, за 2022 год объем предложения на рынке «вторички» существенно вырос. Повысилась и конкуренция между продавцами, а покупатели стали реже соглашаться на покупку жилья без ремонта. Инвестиции на три-четыре месяца оказались самым оптимальным вариантом. Часть купивших недвижимость на волне ажиотажного спроса сейчас хотят поскорее продать объект с дисконтом до 20-30 процентов от рыночной стоимости. Инвесторы приобретают такое жилье, делают ремонт и продают в сжатые сроки. Предоставленная предыдущим собственником скидка защищает продавца от снижения цены и позволяет продавать отремонтированную квартиру, получая доход 20-25 процентов.

Зайцев также считает выгодными долгосрочные инвестиции, не теряющие актуальность. «После стабилизации экономической и геополитической ситуации рост цен на недвижимость продолжится, как это было после кризисов 2008 года и 2014–2015 годов, и цены на недвижимость отыграют период стагнации», — заявил эксперт.

В ноябре в России выросло число инвестирующих во вторичное жилье. Желающие вложиться в недвижимость начали покупать не только квартиры, но и загородные дома. Как и жилье в городе, такие объекты покупают по скидке, ремонтируют, а затем перепродают с доходностью выше 30 процентов.