Трехкратный чемпион мира предрек исчезновение россиян из НХЛ
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о перспективах россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает Legalbet.
Терещенко предрек исчезновение российских хоккеистов из Северной Америки. «Мы к этому движемся, что скоро наших игроков не будет в НХЛ. В наших школах просто нет образования. Получаются оттуда единицы, но этого мало для прогресса. Нет кадров и обучения», — рассказал он.
Бывший хоккеист добавил, что России не хватает средних игроков, которые умеют на площадке все. «Александр Овечкин — голеадор, но не разноплановый игрок, будем откровенны. Посмотрите, сколько у канадцев разноплановых игроков», — подчеркнул Терещенко.
Терещенко никогда не выступал в НХЛ, помимо трех побед на чемпионатах мира в составе сборной России, он завоевывал Кубок Гагарина вместе с «Ак Барсом». Форвард завершил карьеру в 2020 году.