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НХЛ - регулярный чемпионат
15:04, 9 января 2023Спорт

Трехкратный чемпион мира предрек исчезновение россиян из НХЛ

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко предрек исчезновение россиян из НХЛ

Фото: Joe Giza / Reuters

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о перспективах россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает Legalbet.

Терещенко предрек исчезновение российских хоккеистов из Северной Америки. «Мы к этому движемся, что скоро наших игроков не будет в НХЛ. В наших школах просто нет образования. Получаются оттуда единицы, но этого мало для прогресса. Нет кадров и обучения», — рассказал он.

Бывший хоккеист добавил, что России не хватает средних игроков, которые умеют на площадке все. «Александр Овечкин — голеадор, но не разноплановый игрок, будем откровенны. Посмотрите, сколько у канадцев разноплановых игроков», — подчеркнул Терещенко.

Терещенко никогда не выступал в НХЛ, помимо трех побед на чемпионатах мира в составе сборной России, он завоевывал Кубок Гагарина вместе с «Ак Барсом». Форвард завершил карьеру в 2020 году.

Алексей Гусев
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