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01:13, 9 января 2023Россия

Вернувшийся из украинского плена военный рассказал о своих эмоциях

«Известия»: пробывший 7 месяцев в плену ВСУ российский военный рассказал о своих эмоциях

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Российский военнослужащий по имени Вячеслав, вернувшийся из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал «Известиям» о своих эмоциях после возвращения в Россию.

По его словам, он пробыл в семь месяцев в лагере для военнопленных во Львове. Мужчина уточнил, что в самом лагере было не совсем плохо. Однако военнослужащие ощущали моральное давление.

«Есть люди, которые сидят там долго очень, по девять месяцев, у них теряется уже надежда, когда они видят, как уезжают другие люди. У меня нет слов, чтобы описать сейчас это состояние. Хотелось бы просто, чтобы всех поскорей доставили», — заявил военный.

31 декабря уполномоченная по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова сообщила об освобождении из плена 41 военнослужащего республики. До этого стало известно, что 82 российских военнослужащих были возвращены из украинского плена 31 декабря.

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Марина Совина
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