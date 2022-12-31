В ЛНР сообщили об освобождении 41 военного из украинского плена

Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила о возвращении 41 военного из украинского плена

Из украинского плена освобожден 41 военнослужащий Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, передает ТАСС.

По словам омбудсмена, по возвращении в республику в результате обмена пленными военнослужащие пройдут медицинский осмотр, а также получат медицинскую и психологическую помощь при необходимости.

Ранее стало известно, что 82 российских военнослужащих были возвращены из украинского плена 31 декабря. Их доставят на лечение и реабилитацию в Москву самолетами транспортной авиации ВКС России. Другие детали обмена пока не сообщаются.