Khaama Press: талибы захотели научить журналистов не врать про власть в Афганистане

Власти Афганистана захотели изменить программу высшего образования по журналистике, заявил министр высшего образования в правительстве талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) Нид Мохаммад Надим. Его цитирует издание Khaama Press.

По словам афганского чиновника, правительство Афганистана пошло на такие меры, чтобы молодые журналисты «служили стране с честью и добросовестностью, а не к распространению лжи против властей или исламских ценностей».

Надим подчеркнул, что эта мера послужит ответом Западу, который использует СМИ как средство «интеллектуальной и пропагандистской войны» против мусульман.

Ранее пришедшие к власти в Афганистане года представители организации «Талибан» выступили за полный запрет женского образования в стране.