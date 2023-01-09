Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:39, 9 января 2023Мир

Талибы захотели научить журналистов не врать

Khaama Press: талибы захотели научить журналистов не врать про власть в Афганистане

Фото: Ali Khara / Reuters

Власти Афганистана захотели изменить программу высшего образования по журналистике, заявил министр высшего образования в правительстве талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) Нид Мохаммад Надим. Его цитирует издание Khaama Press.

По словам афганского чиновника, правительство Афганистана пошло на такие меры, чтобы молодые журналисты «служили стране с честью и добросовестностью, а не к распространению лжи против властей или исламских ценностей».

Материалы по теме:
«Меня прогнали под дулом пистолета» Талибы запретили девочкам учиться. Как школы Афганистана стали очагами сопротивления?
«Меня прогнали под дулом пистолета»Талибы запретили девочкам учиться. Как школы Афганистана стали очагами сопротивления?
21 сентября 2022
«Мою страну продали террористам» Истории афганцев, покинувших родину после прихода талибов
«Мою страну продали террористам»Истории афганцев, покинувших родину после прихода талибов
20 августа 2022

Надим подчеркнул, что эта мера послужит ответом Западу, который использует СМИ как средство «интеллектуальной и пропагандистской войны» против мусульман.

Ранее пришедшие к власти в Афганистане года представители организации «Талибан» выступили за полный запрет женского образования в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Электроподстанцию в Херсоне уничтожили
Самолет с пассажирами упал в российском регионе из-за обледенения
В России продлили госгарантию бесплатной медпомощи
Кулеба остался не удовлетворен военной помощью Украине
В России оценили планы ВСУ по форсированию Днепра
Завернутое в пакет тело российского младенца нашли в мусорном контейнере
В США обнаружили сотни ошибок на памятнике погибшим в Корейской войне
Хирург перечислила пять самых популярных пластических операций у россиян
В Петербурге неизвестные ограбили женщину-курьера и заперли ее в квартире
Опубликована карта боевых действий на Украине на 9 января
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.