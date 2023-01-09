В Кремле прокомментировали информацию об амнистии бойцов ЧВК «Вагнер»

Песков заявил, что помилование заключенных в России возможно только по указу президента

В России помилование заключенных возможно осуществить только по указу президента. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ об амнистии бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые в качестве добровольцев участвуют в спецоперации на Украине, передает ТАСС.

До этого основатель ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин объявил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев, завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости.

«Предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом финализируется указом президента... Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом», — отметил пресс-секретарь президента России.

1 января ставшие добровольцами в спецоперации на Украине бывшие заключенные поблагодарили ЧВК «Вагнер» за возможность изменить жизнь. Свою благодарность они высказали основателю группы Евгению Пригожину.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал, чтобы на фронте были равны и добровольцы, и вагнеровцы.