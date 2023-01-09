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18:30, 9 января 2023Спорт

Бельгийский биатлонист направил дуло винтовки себе в голову во время гонки

Бельгийский биатлонист Ланже направил дуло винтовки себе в голову на гонке Кубка мира
Тьерри Ланже. Архивное фото

Тьерри Ланже. Архивное фото. Фото: Florian Frison / DPPI / Globallookpress.com

Бельгийский биатлонист Тьерри Ланже направил дуло винтовки себе в голову во время смешанной эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Поклюке. Об этом сообщает Eurosport.

Во время гонки спортсмен упал и в дуло его винтовки забился снег. По правилам, он должен был попросить судей передать ему запасное оружие, однако 31-летний биатлонист начал прочищать дуло лыжной палкой. Бельгиец несколько раз ударил палкой винтовку, направленную ему в лицо.

В результате сборная Бельгии заняла десятое место в смешанной эстафете на этапе в Поклюке. Победу одержали французы.

После этого ряд биатлонных экспертов выступили с призывом дисквалифицировать Ланже. Об этом NRK заявили рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар и журналист телеканала Ола Лунде.

Согласно правилам IBU, спортсменам запрещено совершать винтовкой движения, которые могут быть опасными для окружающих лиц либо самих спортсменов или могут быть расценены окружающими как опасные.

Анастасия Борисова
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