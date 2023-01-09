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09:26, 9 января 2023Ценности

51-летняя Лера Кудрявцева показала фигуру в бикини

Российская телеведущая Лера Кудрявцева показала фигуру в бикини, позируя в бассейне

Фото: @leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева показала фигуру в бикини. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном в сторис видео 51-летняя знаменитость позирует перед камерой, стоя в бассейне. На ней надет раздельный купальник голубого цвета. Ее образ дополняют черные солнцезащитные очки и распущенные волосы.

В сентябре Лера Кудрявцева продемонстрировала подписчикам лицо без фотошопа. На опубликованном кадре было видно, что на ее лице под слоем тонального крема присутствуют морщины вокруг глаз, а на щеках заметен неровный рельеф кожи.

Тем не менее в ноябре 2021 года Кудрявцева призналась в ретуши всех фото в соцсетях. По словам звезды, она не хочет демонстрировать поклонникам недостатки своей внешности, которых стесняется в реальной жизни.

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Карина Черных
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