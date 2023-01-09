«Лукойл» достиг соглашения о продаже завода в Италии

«Лукойл» продаст НПЗ ISAB на итальянской Сицилии до конца марта 2023 года

«Лукойл» достиг соглашения о продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB на итальянском острове Сицилия. Сделка должна быть закрыта до конца марта 2023 года, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что к соглашению пришли дочернее общество российского нефтяного гиганта Litasco S.A. и G.O.I. Energy Limited, которая и станет покупателем. Продажа пройдет после выполнения отлагательных условий, включающих в себя получение необходимых согласований, в том числе от правительства Италии.

G.O.I. Energy Limited, как добавляет «Лукойл», сформировал партнерство с Trafigura, одним из крупнейших международных трейдеров нефтью, ради обеспечения эффективной работы комплекса после продажи. За счет этого должны будут обеспечиваться непрерывные поставки сырья на завод.

В декабре 2022 года сообщалось, что «Лукойл» планировал продать завод ISAB американской инвестиционной компании Crossbridge Energy Partners. Стоимость завода оценивалась в 1-1,5 миллиарда евро.

2 декабря стало известно, что власти Италии согласовали введение внешнего управления на НПЗ «Лукойла» сроком на год в рамках чрезвычайных мер по поддержанию работы предприятия, которое закрывает 22 процента потребностей страны в топливе.

«Лукойл» владел НПЗ на Сицилии с 2011 года.