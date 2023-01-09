В Польше назвали мусором и металлоломом военную помощь НАТО Украине

NDP: военная помощь НАТО Украине оказалась мусором и металлоломом

НАТО под видом помощи отправляет на Украину «военный мусор» и «откровенный металлолом», пишет польская газета Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

«Большая часть оружия находится в плохом техническом состоянии. С военной техникой много проблем, и на самом деле это просто металлолом и мусор, что подтверждают военнослужащие вооруженных сил Украины», — сказано в материале.

Газета отмечает, что таким образом страны НАТО пытаются проводить выгодную для себя «очистку складов» от старой военной техники. Подчеркивается, что под видом военной помощи Киеву Соединенные Штаты на самом деле лоббируют развитие своего военно-промышленного комплекса и продают своим союзникам новые вооружения.

Ранее администрация президента США Джо Байдена исключила поставки Украине танков Abrams по техническим причинам. В администрации заявили, что такие машины весят 55 тонн, а установленные на них газотурбинные двигатели быстро сжигают топливо. Кроме того, подобная техника склонна к поломкам и нуждается в квалифицированном обслуживании.

До этого Германия начала процедуру по передаче Чехии танков «Леопард-2» взамен старой советской техники, переданной Украине.