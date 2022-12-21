Германия передала Чехии танки взамен переданной Украине советской техники

Германия передала Чехии танки «Леопард-2» взамен переданной Украине советской техники

Германия начала процедуру по передаче Чехии танков «Леопард-2» взамен старой советской техники, переданной Украине. Об этом пишет испанское агентство EFE.

«Таким образом, мы переходим на современную технику, отказываясь от вооружения советского периода», — цитирует агентство министра обороны Чехии Яны Черноховой.

Сообщается, что власти ФРГ обязались передать Праге 14 танков. Первый «Леопард-2» Чехия получила 21 декабря.

Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал у Берлина передать Вооруженным силам Украины танки «Леопард-2».