Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:47, 21 декабря 2022Мир

Германия передала Чехии танки взамен переданной Украине советской техники

Германия передала Чехии танки «Леопард-2» взамен переданной Украине советской техники

Фото: Bundeswehr-Fotos / Wikimedia

Германия начала процедуру по передаче Чехии танков «Леопард-2» взамен старой советской техники, переданной Украине. Об этом пишет испанское агентство EFE.

«Таким образом, мы переходим на современную технику, отказываясь от вооружения советского периода», — цитирует агентство министра обороны Чехии Яны Черноховой.

Сообщается, что власти ФРГ обязались передать Праге 14 танков. Первый «Леопард-2» Чехия получила 21 декабря.

Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал у Берлина передать Вооруженным силам Украины танки «Леопард-2».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Путин анонсировал поставки «Сармата» российской армии
Путин начал выступление на коллегии Минобороны с минуты молчания
Путин заявил о достаточном числе мобилизованных в зоне СВО
Россияне посчитали рациональным забрать деньги из банков
В США призвали оспорить превосходство России в Арктике
Собчак показала новый дом
Шойгу заявил о стремлении Запада затянуть конфликт на Украине
Путин высказался о повсеместности беспилотников в ВС России
Путин заявил о проблемах при проведении частичной мобилизации
Путин оценил уровень вооружений в составе ядерной триады
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.