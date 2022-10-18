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01:57, 18 октября 2022Бывший СССР

Экс-посол Украины раскритиковал немецкого политика из-за заявления о рейхе

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник раскритиковал немецкого политика из-за заявления о рейхе

Фото: @MelnykAndrij

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал главу ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта из-за заявления о поставках немецкого оружия Киеву. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

По его мнению, Берлин должен передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки до наступления зимы. «Уважаемый федеральный министр Шмидт, пожалуйста, отбросьте в сторону все ваши фальшивые аргументы», — написал он, добавив, что Киеву «срочно нужны немецкие боевые танки "Леопард 2"».

Как считает украинский дипломат, передача немецких вооружений сыграет на руку Киеву.

15 октября президент США Джо Байден выделил новый пакет военной помощи Украине. Он уполномочил Госдеп отправить Киеву поддержку на сумму до 725 миллионов долларов.

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Марина Совина
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