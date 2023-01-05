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15:01, 5 января 2023Мир

Стала известна причина отказа США поставлять Украине танки Abrams

WP: администрация Байдена исключает поставки Украине танков Abrams по техническим причинам

Фото: Sgt. Aaron Ellerman / Wikimedia Commons

Администрация президента США Джо Байдена исключает поставки Украине танков Abrams из-за технических причин. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам одного из собеседников издания, пожелавшего сохранить анонимность, танки Abrams весят 55 тонн, также на них установлены газотурбинные двигатели, которые «сжирают топливо с огромной скоростью». «Они также склонны к поломкам и нуждаются в квалифицированном обслуживании», — сказал он.

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Сергей Истомин
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