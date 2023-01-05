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01:41, 5 января 2023Интернет и СМИ

В США рассказали о страхе поставлять Киеву ряд вооружений из-за России

19FortyFive: США не будут поставлять Киеву самолеты F-16, танки Abrams и комплексы ATACMS

Фото: Adel Al-Haddad / Reuters

Журналист Питер Сучиу рассказал о страхе США поставлять Украине ряд вооружений из-за России. Об этом он написал в статье для издания 19FortyFive.

По мнению Сучиу, Вашингтон никогда не будет поставлять Киеву самолеты F-16, танки Abrams и комплексы ATACMS. Как пояснил журналист, поставки F-16 могут быть восприняты Москвой как втягивание в конфликт НАТО. Кроме того, много времени уйдет на обучение украинских летчиков пилотированию и обслуживанию самолетов.

Касательно танков Abrams Пентагон выразил мнение, что их отправка на Украину принесет больше вреда, чем пользы, отметил обозреватель. Причиной этого он вновь назвал долгое обучение украинских военных. Также США никогда не дадут Киеву ATACMS, так как эти комплексы смогут наносить удары вглубь России, и американская сторона опасается, что Москва не оставит эти поставки без внимания и реакции.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон допускает возможность отправки на Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Также в Белом доме сообщили, что новые пакеты военной помощи Киеву могут включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Марина Совина
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