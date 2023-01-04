Байден допустил отправку на Украину БМП Bradley

Байден заявил, что США допускают возможность отправки на Украину БМП Bradley

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон допускает возможность отправки на Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что американский лидер утвердительно ответил на вопрос, обсуждается ли возможность поставки Bradley Киеву.

О том, что США рассматривают возможность передачи Киеву БМП Bradley, еще в декабре прошлого года сообщал Bloomberg. Согласно источникам агентства, поставка боевых машин может пройти как часть нового пакета военной помощи Украине.

Как рассказал сотрудник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан, Bradley фактически представляет из себя легкий танк, который оснащен 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW.