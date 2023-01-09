Россияне стали чаще закладывать жилье мошенникам ради бизнеса

«Ъ»: в 2022 году россияне стали чаще закладывать жилье мошенникам

В 2022 году в России увеличилось число случаев нелегального кредитования под залог квартир с целью их отъема, несмотря на запрет таких займов для всех, кроме банков. О том, что граждане стали чаще закладывать жилье мошенникам, сообщает «Коммерсантъ».

Чаще всего такой кредит выдается на предпринимательские цели, хотя заемщик не является бизнесменом. При этом размер суммы существенно ниже стоимости закладываемого жилья. По мнению экспертов, рост подобных сделок с мошенниками произошел из-за недостаточно точных разъяснений Минфина о возможности займов кредитования под залог жилья для предпринимателей.

«В законодательстве отсутствует требование условия в договоре о подтверждении целевого использования, если заем выдается на предпринимательские цели. Эти пробелы в законодательстве создают колоссальные сложности в отстаивании прав граждан и борьбе с недобросовестными практиками», — рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она добавила, что суды по таким делам могут длиться несколько лет, а доказать недействительность сделок выходит лишь у некоторых заемщиков.

Адвокат коллегии адвокатов Москвы «Якупов и партнеры» Дмитрий Мыльцын считает, что для пресечения нелегального кредитования нужно сформировать однозначную судебную практику по отмене таких сделок, выпустить подробное разъяснение критериев отнесения деятельности к предпринимательской, а также ограничить регистрацию сделок в Росреестре, оформление соответствующих документов у нотариусов и перевод средств. Эксперты советуют гражданам проверять наличие лицензии у кредитной организации перед заключением договора.

В сентябре россиян предупредили о возможном росте мошенничества с недвижимостью на фоне текущей геополитической обстановки. В федеральной компании «Этажи» считают, что злоумышленники могут попробовать привлечь жертв очень выгодными предложениями покупки или аренды жилья.