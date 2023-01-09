В ДНР обвинили Киев в готовности жертвовать украинцами в интересах Запада

Политик из ДНР Муратов: Киев готов жертвовать украинцами, чтобы Запад свел счеты с Россией

Заместитель секретаря донецкого отделения партии «Единая Россия», руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов обвинил Киев в готовности жертвовать украинцами в интересах Запада, чтобы тот мог свести счеты с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом политик прокомментировал интервью украинского посла Вадима Пристайко об огромных военных и гражданских потерях Украины.

«Украинская политическая элита, уже не скрываясь, продается Западу и говорит, что украинцы для них просто пушечное мясо. В случае с Украиной политика войны чужими руками показывает беспрецедентно эффективные результаты», — заявил Муратов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте против России.

