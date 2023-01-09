Российские войска уничтожили более 60 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении более 60 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили более 60 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 9 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям противника, которые базировались в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское Луганской народной республики (ЛНР), а также Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Лозовая в Харьковской области.

«Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа», — добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ в ходе боев за Макеевку. По словам, официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские войска в ходе массированного ракетного удара по пунктам дислокации в Краматорске уничтожили более 600 украинских военных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.