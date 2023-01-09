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14:33, 9 января 2023Россия

Российские войска уничтожили более 60 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении более 60 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили более 60 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 9 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям противника, которые базировались в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское Луганской народной республики (ЛНР), а также Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Лозовая в Харьковской области.

«Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа», — добавили в министерстве.

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Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ в ходе боев за Макеевку. По словам, официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские войска в ходе массированного ракетного удара по пунктам дислокации в Краматорске уничтожили более 600 украинских военных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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