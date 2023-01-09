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22:37, 9 января 2023Мир

Пентагон анонсировал расширенное обучение украинских военных в Европе

Пентагон сообщил, что расширенное обучение украинских военных в Европе начнется в январе

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Высокопоставленный представитель Пентагона анонсировал расширенное обучение военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в европейских странах. По его словам, оно должно начаться в январе, сообщает РИА Новости.

«Оно начнется в этом месяце», — заявил представитель американского оборонного ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что военные поставки Запада для Украины не окажут влияния на ход военного конфликта. Он подчеркнул, что поставляемые Западом вооружения только продлят страдания мирных жителей.

Обозреватель Washington Post Лиз Слай, в свою очередь, предупредила Украину о грядущих проблемах из-за выборов в США в 2024 году. По ее словам, судьба республики становится все более зависимой от событий, которые Киев не может контролировать.

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Марина Совина
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