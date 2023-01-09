Украину предупредили о грядущих проблемах из-за событий в США

WP: будущее Украины окажется под вопросом, если республиканцы победят в США в 2024 году

Обозреватель Washington Post Лиз Слай предупредила Украину о грядущих проблемах из-за выборов в США в 2024 году.

По ее словам, судьба республики становится все более зависимой от событий, которые Киев не может контролировать.

Элизабет Шекелфорд из Чикагского совета по глобальным вопросам добавила, что военный вклад Европы ничтожен по сравнению с оружием, поставляемым Вашингтоном. При этом обязательства США перед Украиной «окажутся под вопросом, если республиканцы победят в Белом доме в 2024 году», заверила она.

Автор выразила неуверенность в возможности Запада обеспечивать Киев оружием. Слай отметила, что отсутствие поддержки США может подорвать боеспособность ВСУ и привести к их истощению.

Ранее сообщалось, что республиканские политики, которые в январе получат контроль над палатой представителей Конгресса США, разделились в позициях по предоставлению дальнейшей помощи Украине. Часть республиканцев обеспокоены из-за «чрезмерных расходов» Вашингтона на помощь Киеву. Другая половина депутатов от Республиканской партии США выступили за продолжение поддержки с усилением контроля за тем, на что тратят выделенные Киеву деньги.