Евросоюз осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом

Петер Стано: ЕС решительно осуждает Республику Сербскую за награждение Путина орденом

Европейский союз (ЕС) решительно осуждает решение Республики Сербской (РС) наградить орденом президента России Владимира Путина. Об этом в понедельник, 9 января, на пресс-конференции заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, пишет независимый новостной портал Index.hr.

«Весь мир знает, кто такой Владимир Путин, и Евросоюз осуждает решение РС наградить его медалью», — сказал он.

8 января президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заочно наградил Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. На торжественной церемонии он поблагодарил от имени РС «друзей, которые ее ценят и уважают».

