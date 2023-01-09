Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:41, 9 января 2023Мир

Евросоюз осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом

Петер Стано: ЕС решительно осуждает Республику Сербскую за награждение Путина орденом
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) решительно осуждает решение Республики Сербской (РС) наградить орденом президента России Владимира Путина. Об этом в понедельник, 9 января, на пресс-конференции заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, пишет независимый новостной портал Index.hr.

«Весь мир знает, кто такой Владимир Путин, и Евросоюз осуждает решение РС наградить его медалью», — сказал он.

8 января президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заочно наградил Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. На торжественной церемонии он поблагодарил от имени РС «друзей, которые ее ценят и уважают».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В больнице рассказали об остающемся в реанимации Михалкове
Известная компания выплатила сотрудникам премию в 50 зарплат
Россиянин описал полет в самолете с вырванной дверью фразой «чуть не сдуло»
Многодетную россиянку осудят за убийство новорожденной дочери
На Украине появилась петиция с призывом лишить мандатов депутатов оппозиции
Украинской армии предсказали «ледовую мясорубку» в случае форсирования Днепра
Wildberries захотели наказать за продажу товаров с символикой украинской команды
Новый главный тренер сборной Португалии высказался о будущем Роналду в команде
Стали известны подробности крушения Ан-2 в НАО
Великое вымирание связали с истощением озонового слоя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.