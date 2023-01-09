Девушке пришлось покраситься в синий после осветления волос в домашних условиях

Блогерша Наталья покрасилась в синий в салоне красоты после неудачного окрашивания дома

Тату-мастер Наталья из Эдинбурга, Шотландия, решила осветлить волосы в домашних условиях и удивила подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

«История о том, как я хотела длинные медные волосы, а вместо этого получила короткие синие», — подписала Наталья публикацию, которая набрала более 280 тысяч просмотров и 29 тысяч лайков. Девушка рассказала, что изначально ее пряди были черного цвета, однако после неудачной попытки самостоятельно покрасить волосы в светлый цвет она получила оранжевые корни и обесцвеченные концы. Затем Наталья решила повторить процедуру осветления волос и заметила, что корни пожелтели, а концы стали светло-серыми. Вдобавок ее пряди начали выпадать клочьями.

Поняв, что таким образом локоны могут еще больше испортиться, блогерше пришлось обратиться за помощью в салон красоты. Парикмахер сделал ей стрижку боб (прическа с удлиненными к лицу и объемными на затылке прядями — прим. «Лента.ру») и покрасил волосы в синий цвет.

Зрители оценили преображение блогерши в комментариях под роликом. «Голубые короткие волосы так мило на тебе смотрятся!», «Я с самого начала знал, что все пойдет не так. К счастью, короткие синие волосы тебе очень идут!» — высказывались они.

В октябре 2022 года художница (имя и фамилия неизвестны) осветлила волосы с помощью дешевого бытового средства и удивилась результату.