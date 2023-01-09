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НХЛ - регулярный чемпионат
09:21, 9 января 2023Спорт

Овечкин установил рекорд по числу матчей в НХЛ среди россиян

Нападающий «Вашингтона» Овечкин установил рекорд по сыгранным в НХЛ матчам среди россиян

Фото: Amber Searls-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился новым достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Капитан столичной команды установил рекорд по сыгранным в НХЛ матчам среди россиян. Встреча «Вашингтона» с «Коламбус Блю Джекетс», завершившаяся со счетом 1:0, стала для хоккеиста 1317-й в карьере в лиге. Он превзошел по этому показателю Алексея Ковалева, сыгравшего в НХЛ 1316 раз.

На счету 37-летнего Овечкина, занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, 809 заброшенных шайб. Таким образом, российский хоккеист сократил до 85 голов отставание от канадца Уэйна Гретцки, поразившего ворота соперников 894 раза и лидирующего в гонке снайперов лиги.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Дарья Коршунова
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