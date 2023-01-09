В Кремле отреагировали на протесты в Бразилии

Песков заявил, что Кремль осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии

Кремль осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии и поддерживает усилия президента республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы по восстановлению порядка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков и абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да-Силву, поддерживаем его действия, направленные на восстановление порядка и законности в стране», — отреагировали в Кремле.

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.