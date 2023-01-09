Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 9 января 2023Мир

В Кремле отреагировали на протесты в Бразилии

Песков заявил, что Кремль осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии

Фото: Reuters

Кремль осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии и поддерживает усилия президента республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы по восстановлению порядка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков и абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да-Силву, поддерживаем его действия, направленные на восстановление порядка и законности в стране», — отреагировали в Кремле.

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали информацию об амнистии бойцов ЧВК «Вагнер»
Песков оценил влияние военных поставок Украине на ход конфликта
В США призвали экстрадировать Болсонару из-за беспорядков в Бразилии
В Кремле отреагировали на протесты в Бразилии
Ледяная скульптура сотрудника ГИБДД напугала пьяных водителей в Башкирии
В Кремле опровергли переговоры с ЕС по Украине
Россиянка едва не лишилась пальцев из-за маникюра у мастера на дому
Сбежавшие от мобилизации россияне поселились в аэропорту Сеула
В подмосковном небе заметили редкое природное явление
Названы районы Москвы с сильнее всего подорожавшими новостройками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.