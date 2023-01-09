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14:25, 9 января 2023Россия

Женщина погибла при пожаре в московской многоэтажке

В результате пожара в жилом доме на западе Москвы погибла женщина

Кадр: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на западе Москвы. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

ЧП произошло в многоэтажном здании на улице Родниковая. «По предварительной информации, возгорание произошло в одной из квартир. В ходе тушения пожара обнаружено тело женщины», — говорится в заявлении ведомства.

Прокуратура проводит проверку, в результате которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

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Евгения Куликова
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