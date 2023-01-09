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12:05, 9 января 2023Мир

В Варшаве назвали большой проблемой Германии отказ обсуждать репарации Польше

В польском МИД назвали большой проблемой Германии отказ обсуждать репарации Польше

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Отказ обсуждать репарации Польше является «большой проблемой» Германии. Об этом заявил замглавы польского МИД Павел Яблоньский, его цитирует РИА Новости.

«Это будет для них большой проблемой. Им будет очень стыдно за это», — сказал он. По его словам, Германия по-прежнему несет ответственность за совершенные в ходе Второй мировой войны преступления.

Дипломат подчеркнул, что позиция Берлина негативно отразится на имидже страны, поскольку Варшава собирается «говорить об этом очень громко».

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Ранее МИД Германии передал Польше дипломатическую ноту с отказом выплачивать репарации. Правительство Германии назвало этот вопрос закрытым и подчеркнуло, что не будет вести какие-либо дискуссии по этому поводу.

До этого замглавы польского МИД, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик раскритиковал отказ Германии обсуждать репарации и заявил, что в ее решении отсутствует «юридическая аргументация».

Польша также попросила Организацию Объединенных Наций (ООН) посодействовать в получении военных репараций от Германии.

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Глеб Бажуткин
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