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05:32, 4 января 2023Мир

Польша обвинила Германию в неуважении после отказа обсуждать репарации

Замглавы МИД Польши Мулярчик заявил о неуважении ФРГ после ее отказа обсуждать репарации

Фото: Agencja Gazeta / Reuters

Замминистра иностранных дел страны, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик прокомментировал ответ ФРГ на запрос провести переговоры о выплате Варшаве репараций за ущерб, причиненный страной за годы Второй мировой войны. Его слова приводит агентство PAP.

Мулярчик раскритиковал отказ Германии обсуждать репарации и заявил, что в ее решении отсутствует «юридическая аргументация». «Этот ответ, сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам», — обвинил он Берлин.

Замглавы польского МИД добавил, что он удивлен нежеланием Берлина обсуждать этот вопрос. По его мнению, Германия не стремится установить дружественные отношения с Польшей, а наоборот, планирует «установить здесь свою сферу влияния и обращаться с Польшей как с вассалом».

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Дипломат также обещал «последовательно и интенсивно» заниматься вопросом репараций от Германии. Он выразил надежду, что однажды Берлину придется изменить свою позицию.

Ранее МИД Германии передал Польше дипломатическую ноту с отказом выплачивать репарации. Правительство Германии назвало этот вопрос закрытым и подчеркнуло, что не будет вести какие-либо дискуссии по этому поводу.

До этого Польша попросила Организацию Объединенных Наций (ООН) посодействовать в получении военных репараций от Германии.

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Марина Совина
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