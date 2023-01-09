В Киеве понадеялись на ввод армии Польши на территорию Украины

NDP: в Киеве понадеялись на ввод армии Польши на территорию Украины

Киев рассчитывает на военную поддержку Польши в конфликте с Россией. Об этом пишет Niezależny Dziennik Polityczny.

Польское издание отмечает, что анонсированное руководителем главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кириллом Будановым контрнаступление Киева весной 2023 года, является очередным «громким заявлением» властей Украины.

Как подчеркивает автор материала, Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассчитывает, что «весной на Украину войдет польская армия, чтобы вместо украинских солдат занять ключевые позиции в Западной Украине».

Ранее вице-премьер и по совместительству министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава находится в процессе создания самой сильной армии в Европе и уже превысила стандарт НАТО по расходам на оборону.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о стремлении Польши оккупировать территории Западной Украины. По его мнению, заявления официальных лиц Польши говорят о том, что они ждут возвращения контроля над потерянными землями. Полковник усомнился в том, что большинство стран НАТО поддержит Варшаву, поскольку это противоречит целям альянса, однако считает, что США и другие государства ничего не сделают, чтобы предотвратить вероятное наступление польских войск на Украину.