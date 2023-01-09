Посольство РФ назвало причину выхода России из антикоррупционной конвенции

Посольство РФ: выход России из антикоррупционной конвенции связан с действиями СЕ

Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за политики Совета Европы (СЕ), сообщила Группа по делам СЕ при посольстве России во Франции. Об этом пишет ТАСС.

В дипломатическом ведомстве подтвердили выход РФ из антикоррупционной конвенции. «Россия вынуждена покинуть Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию в связи с незаконными действиями Совета Европы», — назвали причину в посольстве.

Дипломаты уточнили, что делегация из Москвы не будет участвовать в работе каких-либо органов СЕ, если полномочия российских представителей будут ограничены.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией в России продолжится и после денонсации соответствующей конвенции ЕС.