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23:35, 9 января 2023Мир

Посольство РФ назвало причину выхода России из антикоррупционной конвенции

Посольство РФ: выход России из антикоррупционной конвенции связан с действиями СЕ

Фото: РИА Новости

Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за политики Совета Европы (СЕ), сообщила Группа по делам СЕ при посольстве России во Франции. Об этом пишет ТАСС.

В дипломатическом ведомстве подтвердили выход РФ из антикоррупционной конвенции. «Россия вынуждена покинуть Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию в связи с незаконными действиями Совета Европы», — назвали причину в посольстве.

Дипломаты уточнили, что делегация из Москвы не будет участвовать в работе каких-либо органов СЕ, если полномочия российских представителей будут ограничены.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией в России продолжится и после денонсации соответствующей конвенции ЕС.

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Марина Совина
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