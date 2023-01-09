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19:36, 9 января 2023Россия

Раскрыты подробности о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 в НАО

Пятеро пострадавших при крушении Ан-2 в НАО находятся в тяжелом состоянии

Кадр: МЧС РФ

Пятеро пострадавших при крушении самолета Ан-2 около поселка Каратайка в Ненецком автономном округе (НАО) находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе региональных властей, пишет ТАСС.

«Пять пострадавших в тяжелом состоянии, еще пять — в состоянии средней и легкой тяжести», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение Каратайки, где им оказывается необходимая помощь. Для них развернули телемедицинскую стойку, через которую организовали консультации с врачами из Нарьян-Мара.

О происшествии стало известно 9 января. Авария произошла в десяти километрах от поселка Каратайка. На борту находились два члена экипажа и десять пассажиров. На данный момент известно о двух погибших.

Позднее Telegram-канал «112» опубликовал список членов экипажа и пассажиров.

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Никита Абрамов
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