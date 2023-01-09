Принц Гарри опроверг обвинения в расизме королевской семьи

Принц Гарри: у членов королевской семьи есть предубеждения, но нет расистских взглядов

В интервью телеканалу ITV принц Гарри опроверг, что члены британской королевской семьи придерживаются расистских взглядов. Об этом сообщает ITV.

По мнению принца, член королевской семьи, который, как утверждала супруга Гарри Меган Маркл, озаботился цветом кожи их будущего ребенка, не был расистом. «Есть разница между расизмом и неосознанным предубеждением», — объяснил он.

Гарри полагает, что неосознанные предубеждения можно преодолеть, и обвинения в расизме уместны только в том случае, если человек отказывается это делать.

Принц подчеркнул, что ни он, ни Меган Маркл не пытались обвинять королевскую семью в расизме, однако британская пресса неверно интерпретировала их слова.

В 2021 году Меган Маркл заявила, что после рождения Арчи «были обсуждения того, насколько темным окажется» цвет его кожи. При этом она отказалась ответить на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи был инициатором этих разговоров, чтобы не «нанести слишком большой урон».

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.